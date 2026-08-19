تاکید السیسی بر یکپارچگی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز چهارشنبه میزبان خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش ملی لیبی بود.

سفیر محمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، اعلام کرد: رئیس‌جمهور السیسی در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به ارتشبد حفتر، بر عمق روابط برادرانه میان مصر و لیبی و اهمیت تقویت پیوندهای تاریخی میان دو کشور همسایه تاکید کرد.

رئیس‌جمهور مصر در جریان این گفتگوها بر لزوم حفظ یکپارچگی لیبی، تلاش برای انسجام و یکپارچه‌سازی نهادهای کشوری و نظامی و همچنین فراهم‌کردن زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری اعم از پارلمانی و ریاست‌جمهوری جهت تحقق ثبات پایدار در این کشور تاکید ورزید.

گفتنی است در این دیدار، خالد حفتر، رئیس ستاد ارتش ملی لیبی، بلقاسم حفتر، رئیس صندوق بازسازی لیبی و حسن رشاد، رئیس اطلاعات عمومی مصر نیز حضور داشتند.