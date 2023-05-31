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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

ارائه کتاب‌های تخصصی علوم قرآنی در کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن

ارائه کتاب‌های تخصصی علوم قرآنی در کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن

کتابخانه هدی فرهنگسرای قرآن برنامه‌های متنوعی را برای کودکان و نوجوانان در تابستان طراحی کرده است همچنین کتاب‌های تخصصی علوم قرآنی در این کتابخانه ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و همچنین انتقال مفاهیم و آموزه‌های قرآنی در ایام تابستان، برنامه‌های متنوع فرهنگی را برای مخاطب کودک و نوجوان در نظر گرفته است.

سلسله جلسات قصه گویی و قصه خوانی با موضوع قصه‌های قرآنی برای کودکان، جلسات خوانش کتاب و کتابخوانی برای نوجوانان، راه اندازی باشگاه کتابخوانی صدتایی‌ها، کارگاه‌های آموزش مطالعه موفق، مسابقات خلاصه نویسی و کتابخوانی و … از برنامه‌هایی است که همشهریان عزیز می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

کتابخانه هدی با ۲۷ هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع عمومی و کتاب‌های تخصصی علوم قرآنی، با سالن قرائت کتاب و نشریات همه روزه از ساعت کار ۸ صبح تا ۲۰ مشغول خدمت رسانی است. شایان ذکر است روزهای زوج ویژه برادران و روزهای فرد این کتابخانه میزبان خواهران بزرگوار است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن: ۵۵۷۸۰۰۰۴ تماس گرفته یا برای شرکت در این برنامه‌ها به فرهنگسرای قرآن به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی (کتابخانه هدی) مراجعه نمایند.

کد مطلب 5799025

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