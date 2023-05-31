به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و همچنین انتقال مفاهیم و آموزههای قرآنی در ایام تابستان، برنامههای متنوع فرهنگی را برای مخاطب کودک و نوجوان در نظر گرفته است.
سلسله جلسات قصه گویی و قصه خوانی با موضوع قصههای قرآنی برای کودکان، جلسات خوانش کتاب و کتابخوانی برای نوجوانان، راه اندازی باشگاه کتابخوانی صدتاییها، کارگاههای آموزش مطالعه موفق، مسابقات خلاصه نویسی و کتابخوانی و … از برنامههایی است که همشهریان عزیز میتوانند از آنها استفاده کنند.
کتابخانه هدی با ۲۷ هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع عمومی و کتابهای تخصصی علوم قرآنی، با سالن قرائت کتاب و نشریات همه روزه از ساعت کار ۸ صبح تا ۲۰ مشغول خدمت رسانی است. شایان ذکر است روزهای زوج ویژه برادران و روزهای فرد این کتابخانه میزبان خواهران بزرگوار است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن: ۵۵۷۸۰۰۰۴ تماس گرفته یا برای شرکت در این برنامهها به فرهنگسرای قرآن به نشانی خیابان قزوین نرسیده به میدان شمشیری نبش خیابان شهید کاظمی (کتابخانه هدی) مراجعه نمایند.
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