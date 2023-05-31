به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح روز چهارشنبه در نشست کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی استان ایلام اظهار کرد: دو شهرک مسکونی ویلایی در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای مهران و دهلران احداث میشود و در طراحی این شهرکها الزامات فنی، سیما و منظر شهری، ترافیک و سرانه کاربریهای عمومی رعایت شده است.
وی اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن را ارزشمند دانست و ادامه داد: در این دو شهر ۲ هزار و ۸۵۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی طراحی شده است.
معاون استاندار ایلام عنوان کرد: یکی از نقاط قوت نهضت ملی مسکن، پیشبینی سرانههای عمومی از قبیل سرانههای آموزشی، درمانی، مذهبی، فرهنگی و تجاری است که به خوبی و بالاتر از سرانه استاندارد پیش بینی شده است.
هژبری، از انجام اقدامات بازنگری طرح جامع دهلران نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: در این نشست طرح تفصیلی محدوده ۴۳ هکتاری مهران و ۱۰۰ هکتاری دهلران مربوط به نهضت ملی مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
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