به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری صبح روز چهارشنبه در نشست کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی استان ایلام اظهار کرد: دو شهرک مسکونی ویلایی در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای مهران و دهلران احداث می‌شود و در طراحی این شهرک‌ها الزامات فنی، سیما و منظر شهری، ترافیک و سرانه کاربری‌های عمومی رعایت شده است.

وی اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن را ارزشمند دانست و ادامه داد: در این دو شهر ۲ هزار و ۸۵۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی طراحی شده است.

معاون استاندار ایلام عنوان کرد: یکی از نقاط قوت نهضت ملی مسکن، پیش‌بینی سرانه‌های عمومی از قبیل سرانه‌های آموزشی، درمانی، مذهبی، فرهنگی و تجاری است که به خوبی و بالاتر از سرانه استاندارد پیش بینی شده است.

هژبری، از انجام اقدامات بازنگری طرح جامع دهلران نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: در این نشست طرح تفصیلی محدوده ۴۳ هکتاری مهران و ۱۰۰ هکتاری دهلران مربوط به نهضت ملی مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.