به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه لازم است با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. این ثبت نام تا چهارشنبه ۱۷ خرداد تمدید شد.

متقاضیانی که حداقل در یک کد رشته محل حدنصاب نمره علمی لازم برای مصاحبه را کسب کرده‌اند، چنانچه تمایل به ثبت نام به منظور شرکت در مصاحبه را دارند، لازم است از تاریخ ۲۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ با مراجعه مجدد به کارنامه نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

داوطلبانی که علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در سایر دانشگاه ها حدنصاب علمی لازم را به منظور مصاحبه کسب کرده و نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی اقدام کرده اند، نیازی به تکمیل مجدد این فرم نخواهند داشت.

آن دسته از مربیان رسمی ( قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاههای اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام کرده اند، لازم است مدارک لازم به منظور بهره مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت نام به منظور مصاحبه بارگذاری کنند.

مربیان رسمی(قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی در سال جاری به صورت حضوری و متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد و زمان و نحوه دریافت برگه ورود به جلسه مصاحبه حضوری نیمه تیرماه اطلاع رسانی خواهد شد.