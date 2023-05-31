به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ایرانمنش در خصوص آخرین جزئیات اعزام پیکر مطهر شهید تازه تفحصشده مدافع حرم «حیدر جلیلی» از شهدای تیپ فاطمیون گفت: قرار است پیکر شهید با پرواز ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه امروز عصر به کرمان اعزام شود که این پرواز حدود ساعت ۲۰:۰۰ به زمین خواهد نشست.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ادامه داد: مراسم استقبال در فرودگاه کرمان برگزار خواهد شد و پس از آن پیکر مطهر شهید به رفسنجان منتقل میشود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه تشییع پیکر شهید تازه تفحصشده مدافع حرم «حیدر جلیلی» در رفسنجان برگزار و قرار است پیکر وی در گلزار شهدا رفسنجان خاکسپاری شود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان:
پیکر شهید مدافع حرم در رفسنجان تشییع می شود
کرمان - مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان از تشییع پیکر شهید مدافع حرم در رفسنجان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ایرانمنش در خصوص آخرین جزئیات اعزام پیکر مطهر شهید تازه تفحصشده مدافع حرم «حیدر جلیلی» از شهدای تیپ فاطمیون گفت: قرار است پیکر شهید با پرواز ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه امروز عصر به کرمان اعزام شود که این پرواز حدود ساعت ۲۰:۰۰ به زمین خواهد نشست.
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