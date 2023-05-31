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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

پنجره مهر؛

فرهنگ جبهه، ایران را به ۱۰ کشور برتر هوا و فضا تبدیل کرد

فرهنگ جبهه، ایران را به ۱۰ کشور برتر هوا و فضا تبدیل کرد

بجنورد- رئیس مجلس گفت: فرهنگ و باور جبهه باعث شده است امروز در حوزه هوا و فضا بین ۱۰ قدرت برتر دنیا هستیم.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای شهرستان اسفراین که در مسجد امام خمینی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: اوایل جبهه خمپاره و قدرت ساخت آن را نداشتیم اما پس از یک سال کسی که پنجره می‌ساخت یا موتور ماشین تعمیر می‌کرد برای کشور خمپاره، گلوله و تجهیزات ساختند.

رئیس مجلس گفت: وقتی ما تجهیزات برد ۱۰ کیلومتر هم نداشتیم بچه‌های جبهه به موشک دست پیدا کردند.

وی بیان داشت: همان فرهنگ و باور جبهه باعث شده است که امروز در حوزه هوا و فضا بین ۱۰ قدرت برتر دنیا هستیم.

کد مطلب 5799379

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