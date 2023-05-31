فرهنگ جبهه، ایران را به ۱۰ کشور برتر هوا و فضا تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای شهرستان اسفراین که در مسجد امام خمینی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: اوایل جبهه خمپاره و قدرت ساخت آن را نداشتیم اما پس از یک سال کسی که پنجره می‌ساخت یا موتور ماشین تعمیر می‌کرد برای کشور خمپاره، گلوله و تجهیزات ساختند.

رئیس مجلس گفت: وقتی ما تجهیزات برد ۱۰ کیلومتر هم نداشتیم بچه‌های جبهه به موشک دست پیدا کردند.

وی بیان داشت: همان فرهنگ و باور جبهه باعث شده است که امروز در حوزه هوا و فضا بین ۱۰ قدرت برتر دنیا هستیم.