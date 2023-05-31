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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

رئیس اداره زندان تربت حیدریه خبر داد؛

آزادی ۱۶ زندانی جرایم غیرعمد در تربت حیدریه

آزادی ۱۶ زندانی جرایم غیرعمد در تربت حیدریه

تربت حیدریه ـ رئیس اداره زندان تربت حیدریه از آزادی ۱۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در تربت حیدریه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی ظهر چهارشنبه در مراسم آزادی زندانیان تربت حیدریه اظهار کرد: به همت نیکوکاران تربت حیدریه در زاد روز حضرت رضا علیه السلام جمعی از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان آزاد و به کانون خانواده خود بازگشتند.

رئیس اداره زندان تربت حیدریه افزود: نیکوکاران تربت حیدریه با پرداخت ۳۸۰ میلیون تومان بدهی ۱۶ نفر از آنان را از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده باز گرداندند.

وی تاکید کرد: در ۳ ماهه نخست امسال نیز ۲۳ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با پرداخت ۶۵۵ میلیون تومان بدهی به همت خیرین از زندان آزاد شدند که با تأمین ۲۵۰ میلیون تومان با مشارکت ستاد دیه استان ۱۰ زندانی دیگر از زندان آزاد خواهند شد.

رحیمی گفت: در حال حاضر ۲۹ نفر زندانی محکوم مالی در زندان این شهرستان منتظر همت نیکوکاران هستند تا با پرداخت بدهی آنان از زندان آزاد شوند.

کد مطلب 5799463

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
      0 0
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      پسرم درزندان ورامین هستش بایددیه بدم مستاجرم پاهام شکسته تونه کارگردن ندارم نمیدونم بایدبرای پسرچیکاربایدکنم توروقران قسم کمکم کنید

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