بستری ۱۳ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ بیمار کرونایی در گیلان بستری هستند.

وی با اشاره به تداوم روند کاهش بیماران کرونایی در استان افزود: خوشبختانه امروز آمار بستری‌های کرونایی بد حال در مراکز درمانی استان به صفر رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۵ بیمار مبتلا به کرونا نیز با تشخیص پزشک معالج از مراکز درمانی استان گیلان مرخص شدند.

مهرابیان بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد و ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده علائمی چون تب، سرفه، سردرد، گلو درد و کوفتگی سریعاً به پزشک مراجعه کنند.