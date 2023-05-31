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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد؛

بستری ۱۳ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

بستری ۱۳ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تداوم روند کاهش بیماران کرونایی در استان گفت: در حال حاضر ۱۳ بیمار کرونایی در گیلان بستری هستند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ بیمار کرونایی در گیلان بستری هستند.

وی با اشاره به تداوم روند کاهش بیماران کرونایی در استان افزود: خوشبختانه امروز آمار بستری‌های کرونایی بد حال در مراکز درمانی استان به صفر رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۵ بیمار مبتلا به کرونا نیز با تشخیص پزشک معالج از مراکز درمانی استان گیلان مرخص شدند.

مهرابیان بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد و ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده علائمی چون تب، سرفه، سردرد، گلو درد و کوفتگی سریعاً به پزشک مراجعه کنند.

کد مطلب 5799526

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