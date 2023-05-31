صعود سلیمی به نیمه نهایی و قطعی شدن مدال برنز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و ششمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از دوشنبه هشتم خرداد ماه در سالن «کریستال» شهر باکو به میزبانی کشور جمهوری آذربایجان با حضور ۹۴۹ تکواندوکار آغاز شده است.

این رقابت‌ها امروز چهارشنبه با مبارزات اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۸۰- و -۸۷ کیلوگرم آقایان پیگیری شد که ایران ۳ نماینده داشت و نهایتاً آرین سلیمی در وزن ۸۷- کیلوگرم مدال برنز خود را قطعی کرد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم آرین سلیمی دور نخست با «رائول گارسیا مارتینز» از اسپانیا رو به رو شد و توانست برابر عنواندار گرندپری با نتیجه ۲ بر یک پیروز و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. در این مرحله «برایان سالازار» دارنده مدال برنز قهرمانی جهان مکزیک را در ۲ راند شکست داد و حریف «مایکل رودریگز» از آمریکا شد. آرین در این مرحله نیز ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.

در وزن ۴۹- کیلوگرم «غزل سلطانی» با «جانا خطاب» از مصر پیکار کرد و نهایتاً این دیدار نزدیک با نتیجه ۲ بر یک به رقیب مصری واگذار کرد.

در وزن ۸۰- کیلوگرم مهران برخورداری دارنده مدال برنز قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ ابتدا دیدار مقابل «خرومه براون» از ترینیداد و توباگو را به دلیل انصراف حریف پیروز شد و به دور یک شانزدهم نهایی صعود کرد. برخورداری سپس با «شوخرات سالائف» از ازبکستان پیکار و در ۲ راند بازی را به حریف واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. حریف ازبک قهرمان آسیا ۲۰۲۲ است و در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی قونیه موفق به کسب مدال طلا شده بود.

تا به اینجا تیم ملی ایران توسط «متین رضایی» صاحب نشان برنز شده است.

هدایت تیم ملی در گروه بانوان برعهده مینو مداح به عنوان سرمربی و مهروز ساعی مربی است؛ بیژن مقانلو سرمربیگری تیم آقایان را عهده دار بوده و مسعود حجی زواره به عنوان مربی وی را یاری می‌کند.