سلیمی هم به فینال نرسید و برنزی شد/ طلسم مدال طلا نشکست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و ششمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از دوشنبه هشتم خرداد ماه در سالن «کریستال» شهر باکو به میزبانی کشور جمهوری آذربایجان با حضور ۹۴۹ تکواندوکار آغاز شده است.

این رقابت‌ها امروز چهارشنبه با مبارزات اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۸۰- و -۸۷ کیلوگرم آقایان پیگیری شد که ایران ۳ نماینده داشت و نهایتاً آرین سلیمی در وزن ۸۷- کیلوگرم به مدال برنز رسید.

سلیمی دور نخست با «رائول گارسیا مارتینز» از اسپانیا رو به رو شد و توانست برابر عنوان‌دار گرندپری با نتیجه ۲ بر یک پیروز و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.

نماینده ایران در این مرحله «برایان سالازار» دارنده مدال برنز قهرمانی جهان مکزیک را در ۲ راند شکست داد و حریف «مایکل رودریگز» از آمریکا شد. آرین در این مرحله نیز ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا ضمن قطعی کردن مدال برنز خود راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در نیمه نهایی اما سلیمی با شکست ۲ بر یک مقابل «کانگ سانگ هیون» از کره جنوبی به نشان برنز وزن ۸۷- کیلوگرم دست یافت.

گفتنی است تا به اینجا تیم ملی ایران توسط «متین رضایی» و آرین سلیمی صاحب دو نشان برنز شده است.