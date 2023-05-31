به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور پس از وقفه‌ای چهار ساله طی دو روز در زمین مینی‌گلف پارک ملت برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند.

در این دوره از مسابقات ۲۲ تیم از ۲۱ استان و با حضور ۹۷ شرکت‌کننده برگزار شد.

بخش تیمی:

ا- تهران الف با ترکیب شاهنگ‌ کیانی، علیرضا آل بویه، سعید حیدرزاده و محمد شکیبا مهر با سرپرستی مهران رحمتی



۲- خراسان رضوی با ترکیب حسین آب خیز، حامد عقیلی، عباس مرادی و مجید صبح خیز با سرپرستی حسین آب خیز

۳- تهران ب با ترکیب شاهین عدل‌خو، بهرام مرادی، امیر خسروی، محمدرضا جوادی با سرپرستی علیرضا شینی

۴- قم با ترکیب مجید کربلایی، احمد ورمزیاری، محمدحسین فطرس و سید معین یزدی زاده با سرپرستی علی اصغر منفرد

به دلیل آیین نامه مسابقات فدراسیون گلف و حضور دو تیم از استان تهران، یک تیم از تهران می‌تواند روی سکو برود به همین دلیل تیم‌های خراسان رضوی و قم در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

بخش انفرادی:

۱- شاهنگ کیانی از تهران

۲- علیرضا آل بویه از تهران

۳- سعید حیدرزاده از تهران