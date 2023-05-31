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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

برترین‌های مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور مشخص شدند

برترین‌های مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور مشخص شدند

مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور با تعیین نفرات و تیم‌های برتر شرکت کننده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور پس از وقفه‌ای چهار ساله طی دو روز در زمین مینی‌گلف پارک ملت برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند.

در این دوره از مسابقات ۲۲ تیم از ۲۱ استان و با حضور ۹۷ شرکت‌کننده برگزار شد.

بخش تیمی:
ا- تهران الف با ترکیب شاهنگ‌ کیانی، علیرضا آل بویه، سعید حیدرزاده و محمد شکیبا مهر با سرپرستی مهران رحمتی


۲- خراسان رضوی با ترکیب حسین آب خیز، حامد عقیلی، عباس مرادی و  مجید صبح خیز با سرپرستی حسین آب خیز
۳- تهران ب با ترکیب شاهین عدل‌خو، بهرام مرادی، امیر خسروی، محمدرضا جوادی با سرپرستی علیرضا شینی

۴- قم با ترکیب مجید کربلایی، احمد ورمزیاری، محمدحسین فطرس و سید معین یزدی زاده با سرپرستی علی اصغر منفرد

به دلیل آیین نامه مسابقات فدراسیون گلف و حضور دو تیم از استان تهران، یک تیم از تهران می‌تواند روی سکو برود به همین دلیل تیم‌های خراسان رضوی و قم در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

بخش انفرادی:
۱- شاهنگ کیانی از تهران
۲- علیرضا آل بویه از تهران
۳- سعید حیدرزاده از تهران

کد مطلب 5799557

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