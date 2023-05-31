به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور پس از وقفهای چهار ساله طی دو روز در زمین مینیگلف پارک ملت برگزار شد و نفرات و تیمهای برتر مشخص شدند.
در این دوره از مسابقات ۲۲ تیم از ۲۱ استان و با حضور ۹۷ شرکتکننده برگزار شد.
بخش تیمی:
ا- تهران الف با ترکیب شاهنگ کیانی، علیرضا آل بویه، سعید حیدرزاده و محمد شکیبا مهر با سرپرستی مهران رحمتی
۲- خراسان رضوی با ترکیب حسین آب خیز، حامد عقیلی، عباس مرادی و مجید صبح خیز با سرپرستی حسین آب خیز
۳- تهران ب با ترکیب شاهین عدلخو، بهرام مرادی، امیر خسروی، محمدرضا جوادی با سرپرستی علیرضا شینی
۴- قم با ترکیب مجید کربلایی، احمد ورمزیاری، محمدحسین فطرس و سید معین یزدی زاده با سرپرستی علی اصغر منفرد
به دلیل آیین نامه مسابقات فدراسیون گلف و حضور دو تیم از استان تهران، یک تیم از تهران میتواند روی سکو برود به همین دلیل تیمهای خراسان رضوی و قم در ردههای دوم و سوم ایستادند.
بخش انفرادی:
۱- شاهنگ کیانی از تهران
۲- علیرضا آل بویه از تهران
۳- سعید حیدرزاده از تهران
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