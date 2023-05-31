به گزارش خبرنگار مهر، کامران پاشایی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اتحادیه بین المللی دانشگاههای منطقه قفقاز شامل ۱۸۷ دانشگاه از ۱۶ کشور حوزه قفقاز بوده که اجلاس بین المللی آن در تبریز برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این اتحادیه در سال ۲۰۰۹ با بنیانگذاری ایران و ترکیه تشکیل شد، افزود: اتحادیه بین المللی دانشگاههای منطقه قفقاز فعالیتهای تأثیرگذار علمی و پژوهشی در منطقه داشته است.
پاشایی سپس در خصوص هدف از برگزاری اجلاس بین المللی دانشگاههای منطقه قفقاز در تبریز گفت: تعامل هرچه بیشتر دانشگاههای منطقه، ایجاد آمادگی برای ارتقای نظامهای آموزشی، افزایش روابط بین الملل و کمک به رشد بیشتر دانشگاههای عضو اتحادیه از اهداف اصلی برگزاری این اجلاس در تبریز است.
وی با تاکید بر اینکه رؤسای دانشگاههای مهم منطقه قفقاز مهمان مردم تبریز خواهند بود، افزود: به تازگی حضور ۶ دانشگاه ایران در این اتحادیه قطعی شده و قرار است در حاشیه اجلاس احکام عضویت آنها به رؤسای دانشگاههای مربوطه اهدا شود.
رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاههای منطقه قفقاز در خصوص تفاهم نامه مولانا در این اتحادیه نیز گفت: در این تفاهم نامه چارچوب مشخصی برای فعالیتهای متقابل دانشگاهها تعریف شده و تبادل استاد و دانشجو و برگزاری همایشهای مشترک بین المللی از جمله آنها است.
پاشایی گفت: همچنین بر اساس این تفاهم نامه امکان بهره مندی دانشگاهها از پتانسیلهای فیزیکی، علمی، کارگاهی و آزمایشگاهی متقابل فراهم میشود.
رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاههای منطقه قفقاز در خصوص تفاهم نامه اراسموس در این اتحادیه نیز اظهار داشت: در این تفاهم نامه افراد دارای تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای مقصد فرستاده شده و از ظرفیت آنها استفاده میشود.
پاشایی از احتمال حضور وزیر علوم در اجلاس تبریز خبر داد و گفت: حضور ۵۰ مهمان داخلی و خارجی در این اجلاس تاکنون قطعی شده است.
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