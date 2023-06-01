افزایش قیمت نان ممنوع است/ ثبات قیمت آرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود امرالهی با بیان اینکه نان هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است، اظهار داشت: قیمت آرد ثابت است و تغییری نداشته و برای جبران دیگر افزایش هزینههای تولید نانوایان نیز وزارت اقتصاد بهطور روزانه ۱۵ تا ۳۰ درصد قیمت نان فروختهشده را بهطور مستقیم به حساب نانوایان واریز میکند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی ادامه داد: هرگونه افزایش قیمت و گرانفروشی نان ممنوع است و با متخلفان برخورد میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای بازرسی که داریم مردم نیز میتوانند ما را همراهی کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.
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