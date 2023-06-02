به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ستاد «توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» معاونت علمی با ساختاری جدید و با هدف حمایت از طرح‌های توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به نیازها و تقاضاهای داخلی و حمایت از برگزاری نشست‌ها، پانل، سمینار، دوره‌های آموزشی ملی و بین‌المللی، نمایشگاه، کنفرانس در مقاطع مختلف اعم از دانش ‎آموزان، دانشجویان، دبیران و صنعتی آغاز به کار کرده است.

براساس این گزارش؛ تدوین پیش‌نویس سند و نقشه‌راه حوزه مربوطه و پیگیری تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تدوین پیش‌نویس نقشه‌راه ملی توسعه فناوری و صنعت چاپ سه‌بعدی ایران؛ پیگیری مقدمات تاسیس انجمن‌ علمی و صنفی، حمایت از راه‌اندازی و تجهیز موسسه و ایجاد و توسعه شبکه تعاملات، ارتباطات و همکاری‌های فناورانه در سطح داخلی و بین‌المللی از دیگر اهداف تعریف شده برای این ستاد است تا در جهت دستیابی به زیست بوم فناوری و توسعه فناوری‌های روز گام بردارد.

ستاد«توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» معاونت علمی در نظر دارد تا با دعوت از مراکز علمی و فناوری بین‌المللی برای سفر به ایران و مشارکت در رویدادها و برنامه‌های داخلی مرتبط پیشقدم شود.

شناسایی و جذب نخبگان برجسته دانشگاهی و حوزه کسب و کار غیر مقیم؛ تعریف و حمایت از پروژه‌های مشترک تبادل فناوری از دیگر برنامه‌های ستاد «توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» معاونت علمی است که سعی دارد تا با هدف توسعه زیست بوم فناوری کشور در این مسیر گام بردارد.

این ستاد با تغییرات ساختاری اعمال شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت عنوان ستاد «توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته» به فعالیت و اقدامات خود این حوزه ادامه می دهد.