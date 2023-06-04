زلزله نسبتاَ شدید کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه نسبتاً شدیدی کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه را لرزاند و در شهر کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب و برخی شهرستان‌های دیگر استان کرمانشاه نیز احساس شد.

این زمین لرزه در شهر کرمانشاه به صورت شدید حس شد.