زلزله نسبتاَ شدید کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه نسبتاً شدیدی کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه را لرزاند و در شهر کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب و برخی شهرستانهای دیگر استان کرمانشاه نیز احساس شد.
این زمین لرزه در شهر کرمانشاه به صورت شدید حس شد.
کرمانشاه- زلزله نسبتا شدیدی کوزران در کرمانشاه را لرزاند و در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان های دیگر استان نیز احساس شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین لرزه نسبتاً شدیدی کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه را لرزاند و در شهر کرمانشاه، شهرستان اسلام آبادغرب و برخی شهرستانهای دیگر استان کرمانشاه نیز احساس شد.
این زمین لرزه در شهر کرمانشاه به صورت شدید حس شد.
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