نمایشگاه خوشنویسی «حج در آیینه قرآن و ادب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، همزمان با ماه ذی‌القعده و تشرف حاجیان به سرزمین وحی، نمایشگاه «حج در آئینه قرآن و ادب» شامل ۷۰ اثر خوشنویسی به سبک نستعلیق شامل مضامین والای قرآنی و مرتبط با رسول اکرم (ص)، گزیده‌ای از روایات و اشعار با موضوع حج به هنرمندی کاوه تیموری در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کاوه تیموری خوشنویس و خط پژوه متولد ۱۳۴۴ تهران است و برگزاری چندین نمایشگاه در ایران و کشورهای دیگر (سودان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان، بوسنی، هلند، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان) و تألیف و نگارش ۱۵ عنوان کتاب و آلبوم در قلمرو خوشنویسی و دانش خط و تألیف بیش از ۱۴۰ مقاله و نوشتار هنری بخشی از کارنامه هنری وی است.

نمایشگاه جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ تا ۱۸ افتتاح می‌شود و علاقه مندان جهت بازدید می‌توانند تا ۱۹ تیر به غیر از روزهای تعطیل به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵ مراجعه کنند.