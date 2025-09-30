به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت مقام علمی و اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین حسن طارمی راد، معاون علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی با رونمایی از کتاب «دانشنامه‌نگاری و پژوهش: تجربه زیسته» برگزار می شود.

این مراسم، چهارشنبه ۹ مهر ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار اهل قلم کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

در این مراسم که به همت همکاران و دوستداران این محقق برجسته برگزار می شود چند تن از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و مدیران و اعضای علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

قرار است در این مراسم از کتاب «تجربه زیسته» رونمایی شود که درباره دانشنامه نگاری و پژوهش حسن طارمی راد است.

حسن طارمی راد، متولد ۱۳۳۴ شمسی، معاون علمی دانشنامه جهان اسلام است که از سال ۱۳۶۲ تا اسفند ۱۴۰۳ شمسی، ۳۳ جلد آن به زبان فارسی منتشر شده است.

استاد طارمی پس از گذراندن مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران، برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه قم رفت و سالها از محضر عالمان بزرگ بهره برد. او در ۴ دهه گذشته نقش موثری در پیشبرد پژوهش های حوزه معارف، فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلامی در دانشنامه جهان اسلام داشته است.

تألیف مقالات علمی و تأسیس و مدیریت گروههای معارف و تاریخ علم و سه دهه معاونت علمی دانشنامه جهان اسلام و نیز سردبیری مجله کتاب ماه دین از جمله فعالیت‌های وی بوده است. از او تاکنون ده ها جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآمده است.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم می توانند به بزرگراه حقانی، بلوار کتابخانه ملی، تالار اهل قلم مراجعه کنند.