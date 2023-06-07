آیین اختتامیه سال تحصیلی حوزه علمیه بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران بعدازظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه سال تحصیلی حوزه علمیه شهرستان بابل در مدرسه خاتم الانبیا (ص) بابل و تجلیل از طلاب برتر، با گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای ۱۵ خرداد را گرامیداشت و خطاب به فراگیران علم و طلاب یا مخاطبان دوم حوزه علمیه، تاکید کرد: انسان یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی دارد و از نظر شخصیت حقیقی باید سعی کنیم بزرگ شده و به دنبال بزرگ شدن برویم و در مقابل ناملایمات زود مأیوس نشویم‌.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه علم بدون حلم بی‌فایده است، همچنین عنوان کرد: بصیرت و تحمل بسیار مهم است و بررسی تاریخ علمای گذشته سختی و مشقت را نشان می‌دهد، اگر پست بزرگ به‌دست بیاورید بدون اینکه بزرگ باشید بزرگترین خطر برای جامعه است و بزرگ شدن طلاب به نفع خودشان و جامعه است.

امام جمعه ساری بیان کرد: بزرگی نشانه دارد که یک بخشش و حلم است و به فرموده رهبر معظم انقلاب در بعد ایمان و امید باید قوی و بزرگ باشید، تا بتوانید دهها ناامید را امیدوار کنید.

این مسئول همچنین اظهار کرد: در بعد شخصیت حقوقی بزرگ شدن بد نیست اما به دنبال جایگاه بزرگ رفتن خوب نیست، بنابراین سعی کنید که شخصیت حقیقی خود را بزرگ کنید که در این صورت شخصیت حقوقی بزرگ خودش به سراغ شما خواهد آمد.