به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش دوست صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی یک سال گذشته برای چهار هزار و ۱۰۰ نوزاد غربالگری بیماریهای کمکاری تیروئید نوزادی و پی کیو انجام گرفته است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: بعضی از بیماریها در بدو تولد هیچ علامت بالینی ندارند ولی در صورت تشخیص بهموقع در روزهای اولیه زندگی بهطور مؤثر قابل درمان هستند.
خویش دوست خاطرنشان کرد: در حال حاضر با غربالگری نوزادان، شناسایی بیماران و درمان مناسب آنان میتوان از عوارض جدی این بیماریها پیشگیری و ضریب هوشی طبیعی نوزاد را حفظ کرد.
تشخیص و درمان بهموقع
کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان نیز تصریح کرد: در استان بوشهر، غربالگری بیماریهایی مانند کمکاری تیروئید نوزادی و پی کیو در مراکز خدمات جامع سلامت انجام میشود و با تشخیص و درمان بهموقع از عوارض جدی این بیماریها پیشگیری میشود.
عصمت دهقانی در خصوص کمکاری تیروئید نوزادی و عوارض آن گفت: به کمبود هورمون تیروکسین در بدن نوزاد به هر علتی «بیماری کمکاری تیروئید نوزادان» گفته میشود و این بیماری در بدو تولد معمولاً علامت مشخصی ندارد و بهترین روش شناسایی بیماران، انجام غربالگری نوزادان است.
دهقانی تأکید کرد: اهمیت این غربالگری در این است که اگر بیماری تشخیص داده نشود و یا درمان دیر شروع شود و یا کنترل بیماری مناسب نباشد، بیمار به عقبماندگی ذهنی دچار میشود و برای پیشگیری از سایر عوارض این بیماری باید غربالگری بهموقع نوزادان انجام گیرد.
جلوگیری از عقبماندگی ذهنی
وی در خصوص بیماری دیگری که با غربالگری نوزاد در بدو تولد میتوان از عوارض آن پیشگیری کرد، گفت: پی کی یو یک بیماری ژنتیکی است که چنانچه والدین هر دو عامل این ژن را داشته باشند که معمولاً در ازدواجهای خویشاوندی این احتمال بالاتر است، بروز میکند.
وی تأکید کرد: این بیماری بدون درمان، منجر به عقبماندگی ذهنی میشود و این بیماری در نوزادان مبتلا به فنیل کتونوری در ابتدای تولد، بدون علامت است و تا چند ماه اول ممکن است علائم واقعی نداشته باشند.
دهقانی با بیان اینکه، عقبماندگی ذهنی در این بیماری بسیار شدید است، گفت: متأسفانه کودک مبتلا، هر فعالیتی را همراه با حرکات بیهدف انجام میدهد و اغلب بیماران مبتلا نیاز به مراقبت مخصوص دارند.
کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اظهار کرد: در حال حاضر، در شهرستان دشتستان ۱۳ مرکز غربالگری با کارشناسان دور دیده فعال است که از این تعداد، ۳ مرکز غربالگری در مناطق دور از دسترس شهرستان، بخش ارم و بوشکان میباشند.
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