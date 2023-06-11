مهران برخورداری به دیدار نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز پایانی گرندپری رم، در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری به مصاف «ریچارد اورمن» از نروژ رفت و با کسب پیروزی دو بر صف راهی مبارزه نهایی شد.

برخوداری در مبارزات امروز کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «برایان سالازار» از مکزیک آغاز کرد و در ادامه «اسماعیل بوزید» از فرانسه را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و در ادامه و بازهم ۲ بر صفر «جسوربک جایسانوف» دارنده طلای آسیا و گرنداسلم از ازبکستان به برتری دست یافت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا باید به دیدار «صالح الشراباتی» دارنده مدال نقره المپیک از اردن پیکار می‌کند.

برای تیم ملی کشورمان تا پایان روز دوم ناهید کیانی و مهدی حاج موسایی ۲ نشان نقره، ابوالفضل زندی و مبینا نعمت زاده دو مدال برنز کسب کرده اند.