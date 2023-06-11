  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

تکواندو گرندپری رم؛

مهران برخورداری به دیدار نهایی راه یافت

مهران برخورداری به دیدار نهایی راه یافت

عضو تیم ملی تکواندو ایران با برتری مقابل حریف نروژی خود راهی دیدار نهایی شد تا برای کسب مدال به مصاف نماینده کره جنوبی برود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز پایانی گرندپری رم، در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری به مصاف «ریچارد اورمن» از نروژ رفت و با کسب پیروزی دو بر صف راهی مبارزه نهایی شد.

برخوداری در مبارزات امروز کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «برایان سالازار» از مکزیک آغاز کرد و در ادامه «اسماعیل بوزید» از فرانسه را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و در ادامه و بازهم ۲ بر صفر «جسوربک جایسانوف» دارنده طلای آسیا و گرنداسلم از ازبکستان به برتری دست یافت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا باید به دیدار «صالح الشراباتی» دارنده مدال نقره المپیک از اردن پیکار می‌کند.

برای تیم ملی کشورمان تا پایان روز دوم ناهید کیانی و مهدی حاج موسایی ۲ نشان نقره، ابوالفضل زندی و مبینا نعمت زاده دو مدال برنز کسب کرده اند.

کد مطلب 5807735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها