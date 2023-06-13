آغاز طرح بورسیه صنعتی در چهارمحال و بختیاری

فضل‌الله رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرایی‌سازی اقدام ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به‌منظورساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی به اجتماع نخبگانی در قالب بورسیه؛ اجرای آزمایشی طرح «توسعه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی» تدوین شده است.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح شناسایی، هدایت و توانمندسازی جذب، نگهداشت سرمایه انسانی مستعد برتر و نخبه در واحدهای اقتصادی، آموزش مهارت‌های لازم با نیاز واحدهای اقتصادی به استعدادهای برتر، توانمندی‌های علمی-فنی استعدادهای برتر از طریق ارتباط مستمر آنان با واحدهای اقتصادی، استفاده ازظرفیت‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقاء فعالیت‌های واحدهای اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت مشارکت واحد اقتصادی در طرح هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی-فناورانه (طرح شهید احمدی روشن) و موافقت واحد اقتصادی دانشجویان پذیرفته شده می‌توانند از اعتبار مشارکت در طرح به جای اعتبار کارآموزانی فناورانه بهره‌مند شوند.

وی بیان داشت: بر اساس این طرح دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی با معرفی باشگاه دانش‌پژوهشان جوان و تایید بنیاد ملی، دارندگان رتبه‌های یک تا ۲ هزار آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه، دارندگان رتبه‌های ۱۰ درصد برتر در آزمون‌های سراسری، ورود به مقطع پایه دانشگاه در استان‌های کمتر برخوردار، برگزیدگان رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی، دانشجویان دارای ۹۰ درصد حد نصاب برگزیدگی در طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی ثبت درخواست ازجمله افراد مشمول این طرح هستند.

رحمتی یادآور شد: هر یک از مشمولان پس از انجام مصاحبه ارزیابی علمی و مهارتی پذیرفته شوند از تسهیلات ویژه این شیوه‌نامه بهرمند می‌شوند.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس طرح بورسیه صنعتی اعلام نیازمندی‌های نیروی انسانی مستعد به بنیاد استان همراه با تعیین جایگاه شغلی آینده وی در واحد اقتصادی در دو بخش پذیرش مستقیم از آزمون سراسری ورود به مقطع پایه و بخش دوم پذیرش از میان دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در هر یک از موسسات علمی، تعیین شاخص‌های مورد نیاز واحدهای اقتصادی برای مصاحبه به‌منظور گزینش نهایی مشمول و معرفی ویژگی‌های واحد اقتصادی به مشمولان، هم از وظایف واحد اقتصادی در این طرح است.