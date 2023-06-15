صاحبعلی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیل ویرانگر روز گذشته خسارات مالی و جانی فراوانی به بخش‌های مختلف روستاهای بیله سوار وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه سیل عصر چهارشنبه پنج مفقودی داشت، خاطرنشان کرد: جنازه سه فرد مفقود شده در سیل کشف شد و یکی از جنازه‌ها که در روستای مسجدلوی بیله سوار کشف شده بود تحویل بیمارستان گرمی شد.

فرماندار بیله سوار با بیان اینکه پیکر سه مفقودی یک نفر مرد و دو دختر بچه در منطقه روستای آق داش و روستای مسجدلوی بیله سوار پیدا شده است، افزود: با حضور نیروهای هلال احمر عملیات جستجو و نجات برای یافتن دو مفقودی دیگر ادامه دارد.

اصغری گفت: نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، عوامل فرمانداری، تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران، نیروهای مردمی و اهالی در این عملیات همیار جمعیت هلال احمر هستند تا هر چه سریع‌تر پیکر دو مفقودی باقیمانده نیز پیدا شود.

وی از ورود خسارت به زیرساخت‌های راه در بیله سوار و محور مواصلاتی گرمی خبر داد و بیان کرد: پل انجیرلو به صورت کامل تخریب شده که در تلاش هستیم تا با ایجاد کنارگذر موقت مانع از انسداد تردد و امدادرسانی در این مسیر شویم.

فرماندار بیله سوار با اشاره به اینکه این کنارگذر موقت را در مسیر روستای آغداش ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: آب و گاز روستاهای اکبرداود و بیگ باغلو قطع شده است که تلاش می‌کنیم تا ظهر امروز آب این روستاها برقرار شود.