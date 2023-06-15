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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

با پایان عملیات امدادی؛

پیکرهای بی‌جان ۵ مفقودی سیل گرمی پیدا شدند

پیکرهای بی‌جان ۵ مفقودی سیل گرمی پیدا شدند

بیله سوار- فرماندار شهرستان بیله سوار گفت: با پایان عملیات امدادی در گرمی و بیله سوار پیکرهای تمام مفقودین سیل پیدا و تحویل بیمارستان ولایت گرمی شد.

صاحبعلی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیل ویرانگر روز گذشته خسارات مالی و جانی فراوانی به بخش‌های مختلف روستاهای بیله سوار وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه سیل عصر چهارشنبه پنج مفقودی داشت، خاطرنشان کرد: جنازه سه فرد مفقود شده در سیل کشف شد و یکی از جنازه‌ها که در روستای مسجدلوی بیله سوار کشف شده بود تحویل بیمارستان گرمی شد.

فرماندار بیله سوار با بیان اینکه پیکر سه مفقودی یک نفر مرد و دو دختر بچه در منطقه روستای آق داش و روستای مسجدلوی بیله سوار پیدا شده است، افزود: با حضور نیروهای هلال احمر عملیات جستجو و نجات برای یافتن دو مفقودی دیگر ادامه دارد.

اصغری گفت: نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، عوامل فرمانداری، تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران، نیروهای مردمی و اهالی در این عملیات همیار جمعیت هلال احمر هستند تا هر چه سریع‌تر پیکر دو مفقودی باقیمانده نیز پیدا شود.

وی از ورود خسارت به زیرساخت‌های راه در بیله سوار و محور مواصلاتی گرمی خبر داد و بیان کرد: پل انجیرلو به صورت کامل تخریب شده که در تلاش هستیم تا با ایجاد کنارگذر موقت مانع از انسداد تردد و امدادرسانی در این مسیر شویم.

فرماندار بیله سوار با اشاره به اینکه این کنارگذر موقت را در مسیر روستای آغداش ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: آب و گاز روستاهای اکبرداود و بیگ باغلو قطع شده است که تلاش می‌کنیم تا ظهر امروز آب این روستاها برقرار شود.

کد مطلب 5810924

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    نظرات

    • نادر IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      37 3
      پاسخ
      سلام خداوند به خانوادهای داغدار صبر استقامت عطا بفرماید روحشان شاد
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      61 5
      پاسخ
      بنظر شما در این بی آبی یک بارش ۳-۵ سانتی بعنوان نعمت الهی چرا منجر به سیلاب و رنج مردم میشه؟! آیا پاسخ در خواب عمیق مسئولان آبخیزداری و عدم احداث بندها در مسیرهای احتمالی سیل و استفاده بهینه برای رونق کشاورزی نیس؟ باید در قوه قضائیه بعنوی دعوای عمومی پی گیری قضائی بشه و مسببان به اشد مجازات برسن..
    • عظیمی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
      6 0
      پاسخ
      بله حتما رسیدگی‌هایی میکنند ,!!!
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
      8 2
      پاسخ
      تسلیت🥲😪😪😭😭
    • حمیدرضا هوشنگی IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      2 1
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشید به بچه‌ها ی بسیج وسپاه پاسداران وارسال زحمت کش راهداری خداقوت به همه شما عنایت بفرمائید وطبق فرمایشات حضرت آقا بسیج سپاه در همه عرصه های این آب وخاک حضور به موقع دارند .تشکر .

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