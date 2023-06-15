تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی جهادگران چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فولادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: جشنواره ملی جهادگران چهارمحال و بختیاری از اوایل سال جاری شروع شده و تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: شعر، داستان نویسی، خاطره نویسی، سرود، طراحی پوستر، عکس، فیلم مستند، فیلم کوتاه، دلنوشته و کاریکاتور از قالب‌های ارسال آثار به جشنواره ملی جهادگران است.

فولادی با بیان اینکه علاقه مندان می‌توانند آثار جهادی خود را در عرصه‌های مختلف عمران و محرومیت زدایی، شبکه سازی و تشکیلات، اقتصاد مقاومتی و اشتغال، کشاورزی و علمی و جهاد تبیین ارسال کنند، افزود: در آئین اختتامیه جشنواره به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) بر ارسال آثار باکیفیت تاکید و اظهار کرد: آثار باید به شماره ۰۹۰۱۳۴۵۰۸۷۵ در پیام رسان های ایتا و روبیکا ارسال شود.

فولادی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های بسیج سراسر استان و بسیج سازندگی نواحی آماده دریافت و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره هستند.