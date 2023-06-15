سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تسهیل ازدواج آسان در استان بوشهر طرح‌ها و برنامه‌های خوبی را در دست اجرا داریم.

یاسر جمالی اضافه کرد: به منظور تکریم روز ملی ازدواج مصادف با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و به موقع در بین جوانان بر اساس دستورالعمل اجرایی وزارت ورزش و جوانان برنامه‌های خوبی خواهیم داشت.

وی بیان کرد: در خصوص نحوه برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هفته ازدواج نشستی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد جوان و کارکنان معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بیان کرد: در این نشست در خصوص نحوه برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هفته ازدواج بحث و تبادل نظر شد.

جمالی افزود: با تلاش و ظرفیت دستگاه‌ها و متولیان در حوزه امور جوانان، ویژه برنامه جشن وصال در روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

اول ذی الحجه مصادف با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است.

امسال از ۳۰ خردادماه لغایت ۴ تیرماه تحت عنوان هفته ازدواج گرامی داشته می‌شود.