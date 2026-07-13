به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه درنشست ستاد مدیریت بحران و کارگروه اطفا حریق با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث اظهار کرد: ظرفیت و توانمندی‌های فراوانی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که در صورت احصا، می‌توان در زمان بروز حوادث و شرایط بحرانی از آنها به شکل بهینه استفاده کرد.

فرماندار گناوه گفت: هر گونه اقدام در حوزه مدیریت بحران براساس خروجی این بانک اطلاعاتی با محوریت مجموعه فرمانداری انجام می‌شود تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات و پاسخگویی مؤثر ارائه کرد.

اسفندیاری از دستگاه‌های اجرایی خواست در اسرع وقت فهرست امکانات و تجهیزات خود را در حوزه مدیریت بحران گردآوری و به فرمانداری اعلام کنند.

فرماندار گناوه با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها در حفاظت از اموال و تجهیزات، اظهار کرد: همه اعضای ستاد مدیریت بحران و همچنین دیگر دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به صیانت از امکانات و اجرای اصول خودحفاظتی در مجموعه‌های خود اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بیان کرد: باتوجه به افزایش دمای هوا و شرایط فصل تابستان، احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و مقابله با این حوادث بسیار ضرورت دارد.

فرماندار همچنین خواستار تولید و توزیع محتوای آموزشی درباره پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها توسط اداره منابع طبیعی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط شد و بر اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه تأکید کرد.

فعال شدن کارگروه اطفا حریق در شهرستان گناوه

اسفندیاری یادآورشد: کارگروه اطفا حریق در شهرستان گناوه با محوریت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای نخستین بار تشکیل و فعال شده است.

وی با اشاره به وضعیت موجود تراکم شناورها در خور گناوه، بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی این وضعیت تأکید کرد تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، از بروز خسارات و اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

فرماندار گناوه تاکید کرد: مدیران، به‌ویژه اعضای ستاد مدیریت بحران، باید در شرایط کنونی در آماده‌باش کامل باشند.

راه‌اندازی دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش‌های پاییزی بالاتر از نرمال، دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه اداره منابع آب باید از هم‌اکنون نسبت به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.

وی همچنین از راه‌اندازی دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرمانداری گناوه خبر داد و اظهار امیدواری کرد با تقویت هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان دستگاه‌ها، آمادگی شهرستان برای مقابله با بحران‌های احتمالی بیش از پیش افزایش یابد.