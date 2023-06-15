خدمت در قم توفیق بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا میرحیدری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: خوشحالم که این توفیق نصیب من شد تا بار دیگر در استان قم که جایگاه ویژه ای در بین استان‌های کشور دارد خدمت کنم.

فرمانده جدید استان قم بیان داشت: ما در نیروی انتظامی به عنوان سرباز ولایت و جمهوری اسلامی در هر کجا که نیاز باشد آماده خدمت هستیم و چندین بار آمادگی خدمت در این استان را اعلام کرده ام.

سردار میرحیدری ادامه داد: در دوره مسئولیت سردار میرفیضی خدمات خوبی صورت گرفت و امیدواریم در دوره جدید نیز بتوانیم با همراهی دستگاه‌های متولی امنیت در استان مسیر گذشته را دنبال کنیم.

وی ابراز داشت: ظرفیت خوبی در مجموعه نیروی انتظامی استان قم وجود دارد و با شناختی که از این استان داریم تمام تلاش خود را در جهت تأمین امنیت و آسایش شهروندان به کار خواهیم گرفت.

فرمانده جدید انتظامی استان قم از اعتماد سردار رادان برای تصدی مسئولیت فرمانده انتظامی استان قم تشکر کرد و گفت: تعامل با مجموعه استان و دستگاه‌های مختلف و همچنین ارتقا جایگاه نیروی انتظامی در استان از جمله برنامه‌ها است.