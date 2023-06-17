جلوگیری از خروج ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی گفت: مرزبانان هرمزگان در ادامه طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، در حین گشت زنی در محور ساحلی میناب، قشم و بندرعباس، با قاچاقچیان سوخت برخورد کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان ادامه داد: مرزبانان پس از بررسی مناطق، ۳ محفظه پلاستیکی معروف به «مشک ماری»، حاوی ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل، به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: سودجویان و سوداگران مرگ بدانند امروز همبستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ خواهیم کرد.