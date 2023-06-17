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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۲۴

فرمانده مرزبانی هرمزگان اعلام کرد؛

جلوگیری از خروج ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

جلوگیری از خروج ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: با تلاش همه جانبه مرزبانان هرمزگانی ، قاچاقچیان در انتقال ۱۶۰ هزار لیتر سوخت در مرزهای آبی استان هرمزگان ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی گفت: مرزبانان هرمزگان در ادامه طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، در حین گشت زنی در محور ساحلی میناب، قشم و بندرعباس، با قاچاقچیان سوخت برخورد کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان ادامه داد: مرزبانان پس از بررسی مناطق، ۳ محفظه پلاستیکی معروف به «مشک ماری»، حاوی ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل، به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: سودجویان و سوداگران مرگ بدانند امروز همبستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ خواهیم کرد.

کد مطلب 5811937

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    نظرات

    • AHMADGOLBAZKHANIPOOR IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
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      سلام. چرا با همین سرمایه قاچاق برها. نمی آئید اینها را راهنمائی کنید. که بیایند در پترو پالایشگاهای مردمی سرمایه گذاری کنند. و از پسماند برج تقطیر ۷۰ تا ۸۰ درصد گازوئیل تولید و صادر کنند. هم سالانه از صدور بیش از سی میلیون تن توسط رانت خوارهای مقیم مرکز جلوگیری می‌شود. و هم انبوه ثروت مردمی در صنعت
    • فرزین IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
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      سلام چرا قیمت سوخت و گازوییل را به فوب خلیج فارس نمی رسانید تا جلو قاچاق گازوییل گرفته شود.همه ی رانندگان کامیون گازوییل را ارزان می خرند و با قیمت بالا قاچاق می کنند.باید یارانه ی سوخت به همه ی مردم تعلق بگیرد.

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