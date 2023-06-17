ثبت نام بیش از ۳ هزار نفر از فارس در مسابقات سراسری قرآن اوقاف

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرعباس جلالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بیش از سه هزار و ۶۳۶ نفر از استان فارس در چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف ثبت نام کرده‌اند.

وی زمان برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن را تیرماه امسال اعلام کرد و افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان در مسابقات سراسری اوقاف در استان فارس دو هزار ۴۵۰ نفر را آقا و هزار و ۱۷۷ را بانوان تشکیل داده‌اند.

جلالی زمان برگزاری آزمون معارف را ۲۹ تیرماه اعلام کرد و گفت: این آزمون به صورت حضوری و تستی برگزار خواهد شد.

وی گفت: استان فارس از لحاظ تعداد ثبت نامی بعد از استان‌های خراسان رضوی و اصفهان در رتبه سوم قرار دارد.

