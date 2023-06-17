جریمه استقلال، سپاهان و تراکتور/ محرومیت تعلیقی برای روزبه چشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و استقلال تهران از سری رقابتهای جام حذفی برگزار و از سوی باشگاه پارس جنوبی جم تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا توسط تماشاگران منتسب و ۸ بازیکن اخطاری رخ داد. باشگاه پارس جنوبی جم به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

میلاد سوری، بازیکن تیم پارس جنوبی جم به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت تعیلقی از همراهی تیم و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه استقلال تهران به دلیل پرتاب اشیا و ورود به زمین توسط تماشاگرانش باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بهزاد غلامپور، مربی تیم استقلال تهران نیز به دلیل رفتار غیرورزشی باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و هوادار در هفته سی ام لیگ برتر برگزار شد. تیم باشگاه هوادار تهران به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

میلاد فاندر، مدیر رسانه تیم هوادار تهران به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد، یک جلسه محرومیت تعلیقی وی به اجرا در خواهد آمد و باید ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

ساکت الهامی، سرمربی تیم هوادار تهران به دلیل رفتار غیرورزشی به توبیخ کتبی محکوم شد.

* مسابقه تیم‌های استقلال تهران و تراکتور در هفته سی ام لیگ برتر برگزار و از سوی روزبه چشمی، بازیکن تیم استقلال تخلفانی مبنی بر بدرفتاری در قبال تیم حریف که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یک سال و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

باشگاه استقلال تهران به دلیل سوء رفتار تیمی، توهین تماشاگران منتسب به بازیکنان حریف و پرتاب اشیا، باید ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

باشگاه تراکتور تبریز به خاطر توهین تماشاگران منتسب به بازیکنان حریف و پرتاب اشیاء باید ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

آرش قادری، بازیکن تیم تراکتور به خاطر سلب موقعیت آشکار گل که منجر به اخراج شد، باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم‌های صنعت مس کرمان و سپاهان اصفهان در هفته سی ام لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران مس کرمان تخلفاتی مبنی بر فحاشی، شکستن صندلی‌ها و پرت کردن به داخل زمین و نقض مقررات جاری رخ داد. باشگاه صنعت مس کرمان باید ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی باید پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

آرمان حق پنا، عوامل منتسب به باشگاه مس کرمان به دلیل نقض اصول کلی رفتار و مقررات به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

پائو لوژوژ داسیلوا سانتوس، بازیکن تیم سپاهان اصفهان به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت یکسال و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل فحاشی و توهین به مقامات رسمی مسابقه و مقامات غیررسمی توسط تماشاگران منتسب باید ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.