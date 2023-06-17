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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

استقبال عراق از بهبود روابط تهران-ریاض

استقبال عراق از بهبود روابط تهران-ریاض

سخنگوی دولت عراق بر اهمیت بهبود روابط ایران و عربستان سعودی تاکید کرد و در عین حال احتمال میانجی‌گری بغداد در موضوع روابط تهران و قاهره را رد نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العربی الجدید، «باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق، بهبود روابط میان کشورهای منطقه منجر را عامل برقراری ثبات در منطقه دانست و گفت: عراق بیشترین سود را از ازسرگیری روابط تهران و ریاض خواهد برد.

وی گفت که بغداد خواهان آن است که شریک و واسطه‌ای در ایجاد آرامش در منطقه باشد، بر همین مبنا بازگشت روابط ایران و عربستان یکی از نتایج همین اقدامات بود.

العوادی افزود: از سال ۲۰۰۳ عراق از اختلافات میان کشورهای منطقه دچار مشکلات متعددی شد و هر یک از این کشورها پیامدهای مرتبط با خود را بر شرایط عراق برجا گذاشتند.

سخنگوی دولت عراق افزود: بهبود روابط ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین بهبود روابط ایران و عربستان، در سطح جهان اسلام ثبات برقرار می‌کند، آرامش را به منطقه بازگردانده و در نهایت عراق با این آرامش، رشد و توسعه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سفر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به مصر و دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور خاطرنشان کرد که بغداد ممکن است بار دیگر نقش میانجی‌گر برای حل بحران‌ها را ایفا کند همان‌گونه که برای بازگشت روابط تهران و ریاض تلاش کرد.

این در حالی است که اخیراً شبکه سعودی العربیه به نقل از منابع خود از موافقت اولیه تهران و قاهره برای تشکیل کمیته ایرانی - مصری برای احیای روابط و هماهنگی امنیتی میان دو کشور خبر داده بود.

کد مطلب 5812311

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