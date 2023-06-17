استقبال عراق از بهبود روابط تهران-ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العربی الجدید، «باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق، بهبود روابط میان کشورهای منطقه منجر را عامل برقراری ثبات در منطقه دانست و گفت: عراق بیشترین سود را از ازسرگیری روابط تهران و ریاض خواهد برد.

وی گفت که بغداد خواهان آن است که شریک و واسطه‌ای در ایجاد آرامش در منطقه باشد، بر همین مبنا بازگشت روابط ایران و عربستان یکی از نتایج همین اقدامات بود.

العوادی افزود: از سال ۲۰۰۳ عراق از اختلافات میان کشورهای منطقه دچار مشکلات متعددی شد و هر یک از این کشورها پیامدهای مرتبط با خود را بر شرایط عراق برجا گذاشتند.

سخنگوی دولت عراق افزود: بهبود روابط ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین بهبود روابط ایران و عربستان، در سطح جهان اسلام ثبات برقرار می‌کند، آرامش را به منطقه بازگردانده و در نهایت عراق با این آرامش، رشد و توسعه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سفر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به مصر و دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور خاطرنشان کرد که بغداد ممکن است بار دیگر نقش میانجی‌گر برای حل بحران‌ها را ایفا کند همان‌گونه که برای بازگشت روابط تهران و ریاض تلاش کرد.

این در حالی است که اخیراً شبکه سعودی العربیه به نقل از منابع خود از موافقت اولیه تهران و قاهره برای تشکیل کمیته ایرانی - مصری برای احیای روابط و هماهنگی امنیتی میان دو کشور خبر داده بود.