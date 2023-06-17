مهار آتش در منطقه حفاظت شده «پارک ملی بمو» شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خانبازی در خصوص این خبر بیان کرد: شعله‌های آتش از باغ شهری‌های منطقه باج گاه به درون پارک ملی «بمو» سرایت کرد که با تلاش و حضور به موقع مسئولان و کارکنان پارک و تیم مدیریت بحران استان این آتش سوزی فرو نشست.

او گفت: بر اساس مشاهدات عینی این آتش سوزی از ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و با تلاش بسیار ساعت ۲۰ شب کاملاً اطفا و پایش شد.

مسئول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: جهت پیشگیری از بروز بحران آتش سوزی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت فارس امسال آتش بُر ها ترمیم و احیا شده است.

خانبازی افزود: ۵۰۰ کیلومتر آتش بُر در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ترمیم و پاکسازی شده و به منظور پیشگیری از آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت ایجاد شده است.