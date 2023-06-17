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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

مسئول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیست فارس خبر داد؛

مهار آتش در منطقه حفاظت شده «پارک ملی بمو» شیراز

مهار آتش در منطقه حفاظت شده «پارک ملی بمو» شیراز

شیراز-مسئول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از مهار آتش سوزی در بخش‌هایی از پارک ملی بمو شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خانبازی در خصوص این خبر بیان کرد: شعله‌های آتش از باغ شهری‌های منطقه باج گاه به درون پارک ملی «بمو» سرایت کرد که با تلاش و حضور به موقع مسئولان و کارکنان پارک و تیم مدیریت بحران استان این آتش سوزی فرو نشست.

او گفت: بر اساس مشاهدات عینی این آتش سوزی از ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و با تلاش بسیار ساعت ۲۰ شب کاملاً اطفا و پایش شد.

مسئول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: جهت پیشگیری از بروز بحران آتش سوزی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت فارس امسال آتش بُر ها ترمیم و احیا شده است.

خانبازی افزود: ۵۰۰ کیلومتر آتش بُر در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ترمیم و پاکسازی شده و به منظور پیشگیری از آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت ایجاد شده است.

کد مطلب 5812462

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