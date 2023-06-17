به گزارش وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه از تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد در حمله هماهنگ نیروهای دریایی و هوایی نیروهای مسلح روسیه با موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن، یکی از مراکز اصلی تصمیم‌گری نیروهای مسلح اوکراین منهدم شد.

در بیانیه همچنین آمده که «در محورهای جنوب دونتسک و زاپروژیا نیز ۳ حمله ارتش اوکراین دفع شد و در این درگیری‌ها دست‌کم ۶۰۰ نظامی ارتش اوکراین کشته و تجهیزات آنها نیز نابود شد. در ۲۴ ساعت گذشته یک بالگرد، ۲ تانک، ۲ نفربر، و ۱۴ خودروی زرهی ارتش اوکراین نیز منهدم شد.»

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه‌های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنو موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نمی‌دهد.

بنا بر گزارش مقامات اوکراینی در ۱۲ روز گذشته ارتش این کشور تنها چند روستای کوچک در منطقه دونتسک را از کنترل نیروهای روسیه خارج کرده است و تاکنون این تنها دستاورد ضدحملات بزرگ است.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه مدعی شد که از روز نخست ضدحملات اوکراین تاکنون افزون بر انهدام ده‌ها تانک و خودروی زرهی پیشرفته اهدایی غربی‌ها، بیش از ۷۵۰۰ نیروی نظامی اوکراینی نیز در این حملات کشته شده‌اند.