چین: آمریکا از قلدری در قبال ما دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست از قضاوت‌های نادرست اقدامات پکن دست بردارد.

«وانگ ون بین» سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که آمریکا، چین را اصلی ترین رقیب خود می بیند.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد که واشنگتن، پکن را مهمترین چالش ژئوپولیتیک خود می داند در حالی که چنین قضاوتی ناصحیح است.

وانگ در جمع خبرنگاران پیش از سفر «آنتونی بلینکن» وزیر آمریکا به چین گفت که در حالی که رقابت بین دو کشور در زمینه هایی اقتصاد و تجارت وجود دارد، اما نباید به نام رقابت هیچ تلاشی برای مهار یا سرکوب یکدیگر و محروم کردن چین از حق مشروع خود برای توسعه صورت بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که این رقابت مسئولانه نیست، بلکه قلدری غیرمسئولانه است. این مقام وزارت امور خارجه چین افزود که این کار تنها دو کشور را به سمت تقابل سوق می دهد.

وی از آمریکا خواست از توهم برخورد با چین از موضع قدرت دست بردارد. وانگ افزود: روابط دو کشور باید بر اساس احترام متقابل و برابری صورت گیرد و دو کشور به تفاوت های تاریخی، فرهنگی، نظام اجتماعی و توسعه ای احترام بگذارند و منافع و نگرانی های اصلی یکدیگر را مدنظر قرار دهند.