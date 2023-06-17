به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح اندیشکده حکمرانی استان اردبیل اظهار کرد: متأسفانه در برخی مواقع مجلس قوانینی را تصویب میکند که شاخصههای اجرایی آن یا سخت است و یا گاه امکان تحقق و اجرای این قوانین وجود ندارد.
وی تصریح کرد: باید مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوهای مشورتی و ارائه کننده نظرات و دیدگاههای کارشناسی در اصلاح و بازنگری این قوانین و رفتار منطقی به نحوی عمل کنند تا کشور در سایه قوانین خوب تسهیل گری را در پیش گرفته و نارضایتیها به حداقل برسد.
محمدیان در مورد قانون جریمه بیمهها افزود: نه تنها بیمهها در پرداخت دیرهنگام هزینهها به دانشگاه علوم پزشکی با جریمه رو به رو نشدند بلکه تأخیر ۹ ماهه آنها مشکلات جدی مالی را برای دانشگاههای علوم پزشکی به همراه آورده است.
وی به قانون تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم نیز اشاره کرد و ادامه داد: یکی از نارساییهای این قانون این بود که یک پزشک با تحصیلات هفت ساله باید ۲۱ سال تعهد خدمت در روستا میداد در حالی که هیچ مسیری برای ادامه تحصیل او در مقاطع تخصص و فوق تخصص به وجود نیامده بود.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: امیدواریم راه اندازی اندیشکده استانی که با محوریت مرکز پژوهشها شکل گرفته، مشکلات و نارساییهای استان را بیشتر مورد رصد و پایش قرار دهد.
وی ضرورت طرح مسائل و پیگیری برای حل مشکلات را یادآور شد و اضافه کرد: استان اردبیل دوازدهمین استان کشور است که صاحب این اندیشکده میشود و امیدواریم با فعال شدن این اندیشکده ها و کمکی که مرکز پژوهشها انجام میدهد، نمایندگان مجلس در تصویب قوانین به نحوی عمل کنند تا شرایط بهتر و مناسبتری را در جامعه شاهد باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضرورت تمرکزگرایی، پرهیز از تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف نظارت، نارساییها در حوزه سرمایه گذاری و… را از اولویت این مسائل و مشکلات اعلام کرد.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در آئین نامه راه اندازی این اندیشکده که با محوریت دانشگاههای استان شکل میگیرد تأمین اعتبار و منابع مورد نیاز شفاف و روشن نشده در حالی که باید با در نظر گرفتن ظرفیتهای مناطق مختلف کشور در این زمینه مجلس به تعهدات خود عمل کند.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه دانشگاههای استان توان پرداخت هزینهها و تعهدها را در این حوزه ندارند و باید مجلس با اختیاراتی که دارد زمینه پشتیبانی مالی را از این اندیشکده ها فراهم کند.
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