سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر در پی اعلام گزارش‌هایی مبنی بر سرقت محتویات داخل خودرو، موضوع در قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت پلیس این شهرستان مطرح و بررسی موضوع به پلیس آگاهی محول شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در مراحل تحقیقات میدانی سرنخ‌هایی از یک سارق سابقه دار مشاهده و سرانجام مأموران موفق شدند، در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش در شهرستان همجوار دستگیر و ۲ دستگاه خودرو سرقتی، تعدادی ضبط، باند، دزدگیر، زاپاس و آچار آلات کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات صورت گرفته با مشاهده شواهد و مستندات قانونی پلیس، در نهایت به ۴۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و خودرو در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ، اشتهارد، کرج، قزوین، گیلان و مازندران اعتراف و با قرار ۱۵۰ میلیارد ریالی مرجع قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ نادربیگی با بیان اینکه مالباختگان شناسایی و اقلام سرقتی تحویل آنان شده، افزود: برخورد با سرقت یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در سال جاری است و در راستای پیشگیری از وقوع سرقت، شهروندان می‌توانند فعالیت‌های مشکوک افراد در محیط اطرافشان را به پلیس گزارش کنند.