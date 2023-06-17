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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۲۰

جانشین انتظامی البرز خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در نظرآباد 

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در نظرآباد 

کرج- جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک سارق حرفه‌ای خودرو و محتویات داخل خودرو با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر در پی اعلام گزارش‌هایی مبنی بر سرقت محتویات داخل خودرو، موضوع در قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت پلیس این شهرستان مطرح و بررسی موضوع به پلیس آگاهی محول شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در مراحل تحقیقات میدانی سرنخ‌هایی از یک سارق سابقه دار مشاهده و سرانجام مأموران موفق شدند، در عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش در شهرستان همجوار دستگیر و ۲ دستگاه خودرو سرقتی، تعدادی ضبط، باند، دزدگیر، زاپاس و آچار آلات کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات صورت گرفته با مشاهده شواهد و مستندات قانونی پلیس، در نهایت به ۴۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و خودرو در شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ، اشتهارد، کرج، قزوین، گیلان و مازندران اعتراف و با قرار ۱۵۰ میلیارد ریالی مرجع قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ نادربیگی با بیان اینکه مالباختگان شناسایی و اقلام سرقتی تحویل آنان شده، افزود: برخورد با سرقت یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در سال جاری است و در راستای پیشگیری از وقوع سرقت، شهروندان می‌توانند فعالیت‌های مشکوک افراد در محیط اطرافشان را به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 5812744

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