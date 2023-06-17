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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۱۳

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد؛

کشف احتکار ۹۰ تن نهاده های دامی در قم

کشف احتکار ۹۰ تن نهاده های دامی در قم

قم- فرمانده انتظامی استان از کشف احتکار ۹۰ تن نهاده های دامی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا میرحیدری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی نهاده‌های دامی جو و ذرت در یک انبار در استان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان با همراهی نمایندگان جهاد کشاورزی استان به محل مورد نظر اعزام و ۹۰ تن جو و ذرت را کشف کردند.

سردار میرحیدری ادامه داد: کارشناسان ارزش کالا مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده و همچنین پس از تشکیل پرونده متهم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قم در خاتمه با تشکر از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس، یادآور شد: از شهروندان می‌خواهیم چنانچه اطلاعی از نگهداری کالاهای قاچاق توسط افراد دارند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود

کد مطلب 5812811

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