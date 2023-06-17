کشف احتکار ۹۰ تن نهاده های دامی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا میرحیدری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی نهاده‌های دامی جو و ذرت در یک انبار در استان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان با همراهی نمایندگان جهاد کشاورزی استان به محل مورد نظر اعزام و ۹۰ تن جو و ذرت را کشف کردند.

سردار میرحیدری ادامه داد: کارشناسان ارزش کالا مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده و همچنین پس از تشکیل پرونده متهم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قم در خاتمه با تشکر از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس، یادآور شد: از شهروندان می‌خواهیم چنانچه اطلاعی از نگهداری کالاهای قاچاق توسط افراد دارند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود