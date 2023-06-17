۹ هزار نفر در استان همدان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طوماسی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی وام پرداختی برای متقاضیان برای افراد عادی ۱۸۰ میلیون تومان بوده و برای دامادهای زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال ۲۰۰ و ۲۰ میلیون تومان است.

وی افزود: همچنین این رقم برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران به میزان دو برابر به مبلغ ۴۰۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان با اشاره به تسریع فرآیند پرداخت وام گفت: از زمان ثبت‌نام زوجین در سایت ظرف ۱۵ روز از طرف بانک مرکزی شعبه پرداخت وام معرفی خواهد شد.

طوماسی خاطرنشان کرد: همچنین ظرف ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک بانک‌ها موظف هستند مبلغ وام را به حساب زوجین واریز کنند و به دیدن ترتیب در صورت تکمیل بودن مدارک فرآیند پرداخت وام ازدواج کمتر از یک ماه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار نفر در سطح استان همدان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند، بیان کرد: این آمار ۱۲ هزار نفر بود که به این تعداد کاهش پیدا کرده و بیشتر متقاضیانی هستند که با توجه به افزایش تسهیلات برای دریافت وام در سال گذشته اقدام به دریافت نکرده‌اند تا از مبلغ وام جدید استفاده کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به امروز ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تسهیلات فرزندآوری گفت: تسهیلات فرزندآوری نیز امسال افزایش پیدا کرده و برای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان و فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان است.

طوماسی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تسهیلات فرزندآوری نیز تاکنون هزار و نهصد میلیارد ریال در استان همدان وام پرداخت شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان با اشاره به گلایه‌های نسبت به تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: اینکه گفته می‌شود چرا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارمندان خود منابع دارند اما برای تسهیلات قرض‌الحسنه منابع ندارند درست نیست و بیشتر هجمه روی بانک‌ها صورت گرفته و این اطمینان را می‌دهم باتوجه به منویات رهبری پیرو ازدواج و جوانی جمعیتی بانک‌ها کوتاهی انجام نمی‌دهند.

وی عنوان کرد: کل تسهیلاتی که کارمندان بانک‌ها در طول ۳۰ سال خدمت خود دریافت می‌کنند ۶۹۲ میلیون تومان بوده و بیشتر از این سقف بانک‌ها مجاز به پرداخت وام به کارمندان خود نیستند.

طوماسی با اشاره به بانک‌هایی که بیشترین پرداخت تسهیلات را داشته‌اند، بیان کرد: بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی و صادرات بیشترین پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را انجام داده‌اند.

وی افزود: ما از بانک‌هایی که عنوان قرض‌الحسنه را در استان دارند مانند بانک مهر ایران و رسالت انتظار همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به شهروندان داریم.