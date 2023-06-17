۹۹ درصد روستاهای استان بوشهر دارای طرح هادی هستند

علی افرند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است که طرح هادی ۲۴۳ روستا تاکنون بازنگری شده و طرح هادی ۱۰۸ روستا به بازنگری نیاز دارد.

وی با اشاره به تقویت بازنگری طرح هادی روستایی استان بوشهر در کمیته تصویب طرح‌های هادی و بازنگری استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی با جدیت دنبال می‌شود.

معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر دارای طرح هادی هستند اضافه کرد: از ۸۱۶ روستای موجود در این استان ۴۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

وی با اشاره به اجرای ۱۶۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۹۸۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی در روستاهای استان بوشهر طی سال جاری افزود: این طرح‌ها شامل بهسازی معابر، اجرای دیوار حفاظتی، احداث چمن مصنوعی، پل و بوستان روستایی است.