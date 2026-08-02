۷۰ درصد معابر روستایی استان بوشهر بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای طرح‌های هادی روستایی در استان بوشهر از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از اجرای حداقل یک فاز طرح هادی به ۱۲۶ درصد رسیده است، درحالی‌که میانگین کشوری این شاخص ۷۲ درصد است. این آمار بیانگر عملکرد موفق استان در حوزه توسعه و عمران روستایی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۹۰ پروژه نیمه‌تمام در حوزه عمران روستایی استان وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۴ همت اعتبار مورد نیاز است. تأمین این منابع، موجب شتاب‌بخشی به روند تکمیل پروژه‌ها و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر روستاییان از خدمات عمرانی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در روستاها خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن توسعه متوازن، ارتقای زیرساخت‌های روستایی و افزایش کیفیت سکونت در روستاهای استان را با جدیت دنبال می‌کند.