صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روستاهای شهرستان سرپل ذهاب نهضت آسفالت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شده و حدود ۱۵ روستا از شهرستان با حدود ۷۵ هزار متر مربع و اعتباری حدود ۱۷ میلیارد تومان از محل قیر تهاتری و محل اعتبارات سفر ریاست جمهور به استان در حال انجام آسفالت و زیرسازی هستند.

وی افزود: این حرکت عمرانی ارزشمند است و باید تمام تلاش و کوشش خود را به کار بگیریم که همه روستاهای از نهضت آسفالت و خدمات رفاهی برخوردار باشند.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و مجموعه همکاران، شوراها و دهیاران در امر آسفالت روستایی تمام تلاش خود را به کار گرفتند.

بابلی گفت: زیرساخت‌های سرپل ذهاب بر اثر زلزله در سال ۹۶ تخریب شده است بنابراین باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا مردم بتوانند به سهولت از خدمات نظام جمهوری اسلامی در روستاها استفاده کنند.

وی ادامه داد: یکی از خواسته‌های ما مسئولین جلوگیری از مهاجرت معکوس از شهر به روستا است تا در روستاها شاهد اشتغال و تولید در روستاها باشیم.