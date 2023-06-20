به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند با اعلام این خبر پیش بینی کرد: ۲۵۰ هزار تن گندم از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

وی اظهار داشت: از این میزان سطح زیرکشت ۴۹ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۰۸ هزار و ۷۵۰ هکتار گندم دیم است که بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی مربوط به شهرستان آبیک با ۱۵ هزار و ۷۰۰ هکتار و گندم دیم در شهرستان آوج با ۴۶ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

وی ارقام کشت شده گندم آبی در مزارع کشاورزی این استان را؛ پیشگام، سیروان، سیوند، زرینه و گندم دیم؛ آذر ۲، باران، واران، صدرا و هشترود ذکر کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون۵هزار و ۳۰۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان این استان خریداری شده است.

جلیلوند پیش بینی کرد: این میزان گندم تضمینی خریداری شده در پایان فصل خرید به حدود ۲۱۰ هزار تن برسد.

وی اظهار داشت: امسال ۲۲ مرکز کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان را برعهده دارند.