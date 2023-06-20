ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان زنجان روند مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری شامگاه سه شنبه در پایان سفر یک روزه خود به زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای سفر خورد به زنجان، گفت: در این سفر بازدیدهایی از پروژه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ استان انجام و تصمیماتی اتخاذ شد که اجرای آن پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت‌های خوبی در زمینه توسعه دارد، برخورداری این استان از مسیر ریلی را به عنوان یک مزیت مهم عنوان کرد و افزود: تکمیل پروژه دو خطه کردن پروژه راه‌آهن زنجان به قزوین نیازمند تخصیص اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومانی است که در تلاش هستیم با تخصیص این میزان اعتبار، پروژه طی هفته دولت سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

منصوری با اشاره به بازید از یک شرکت حوزه نساجی در شهر زنجان، افزود: در بازدیدی که از یکی از واحدهای تولید در حال ساخت صورت گرفت، با رصد مشکلات این واحد در دست ساخت، تصمیماتی برای واحدهای صنعتی استان گرفته شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تصویب مصوبه برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان و همچنین حوزه آب و فاضلاب، گفت: کمک ۷۵۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو به آب و فاضلاب به عنوان ضروری‌ترین نیازهای استان از مصوبات این سفر بود، ضمن اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هم برای اصلاح راه‌های روستایی استان زنجان مصوب شد.

منصوری افزود: سه هزار میلیارد تومان برای جبران منابع در راستای تکمیل طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان زنجان اختصاص یافت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، پیشرو بودن استان زنجان در اجرای این طرح را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار داد و گفت: استان زنجان ساخت ۱۷ هزار واحد شهری را آغاز کرده و پروژه‌های روستایی هم در دست اجرا است.

منصوری با بیان اینکه میانگین اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان ۴۵ درصد است، افزود: واحدهای در دست احداث استان زنجان با کیفیت قابل قبولی در دست احداث است، ضمن اینکه طراحی خوبی هم برای آنها انجام شده است.

وی روند موجود در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان زنجان را مطلوب و قابل تقدیر عنوان کرد و ادامه داد: سایت‌های اختصاص یافته برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مناسب است و تأمین مابقی تسهیلات و تأمین زیرساخت‌ها در دست پیگیری است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در مجموع در حوزه مسکن در استان زنجان اتفاقات خوبی روی داده است و این طرح در استان زنجان به بهترین شکل در حال اجرا است و با توجه مطلب عنوان شده در خصوص تسهیلات بانکی، در این زمینه نیز تلاش خود را برای رفع مشکلات این بخش انجام خواهیم داد.