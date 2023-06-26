تجلیل از قهرمان جهان با ۵ میلیون/ از حواله خودرو تا کارت هدیه

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیلی که بعد از قهرمانی ناهید کیانی از وی و چند قهرمان دیگر صورت گرفت، انتقاد از تبعیض قایل شدن بین پاداش و رقم قراردادهای فوتبالیست‌ها و سایر رشته‌ها را مثل همه سالهای گذشته بالا برد.

استانداری تهران در شرایطی از ۱۰ قهرمان ورزشی تجلیل کرد که چند روز قبل اعضای تیم ملی فوتبال حواله‌های واردات خودروهای گرانقمیت را دریافت کرده بودند. در این مراسم به ناهید کیانی بانوی تاریخ ساز تکواندو ایران سه کارت هدیه جمعاً به مبلغ ۵ میلیون تومان اهدا شده بود.

هر چند عنوان شد که این تجلیل «فی البداهه» و خارج از مصوباتی بوده که برای تجلیل از قهرمانان و مدال آوران در نظر گرفته شده است، اما بازهم انتقاداتی را به همراه داشت و دختر تاریخ ساز تکواندو هم از این اتفاق گلایه کرد.

استانداری البته نسبت به این انتقادات واکنشی نشان نداد اما علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت که کیانی از حمایت استانداری از قهرمانان مطلع نیست.

وی در ادامه گفته است که مصوبه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجراییِ عضو شورای ورزش استان تهران داشتیم تا هر دستگاه، حامی مالی یکی از قهرمانان استان تهران که در تیم‌های ملی حضور دارد، باشد. مبلغی که همراه با لوح تقدیر به ناهید کیانی اهدا شد، «فی‌البداهه» بود. حمایت اصلی به صورت مستمر و توسط نهادهای اجرایی از قهرمانان صورت خواهد گرفت.

هر چند به نظر می‌رسد این اظهار نظر بیشتر برای خروج از زیر فشار انتقادات است اما باید به متوالیان برگزاری مراسم تقدیر «فی البداهه» گفت چرا پاداشی در شان قهرمان و بانوی تاریخ ساز در نظر نگرفتید؟

تبعیض بین رشته‌های ورزشی سالهاست مورد انتقاد بوده و کسی برای آن پاسخی قانع کننده نداشته است! این درست که فوتبال یک پدیده اجتماعی است و با هیچ رشته‌ای قابل قیاس نیست، اما می‌توان حداقل پاداش سایر قهرمانان را افزایش داد و براساس شرایط جامعه مبلغ و میزان پاداش‌ها را در نظر گرفت.

اگر قرار است با چنین هدایایی از قهرمانان و مدال آوران تجلیل شود و حواله خودروهای گرانقیمت به فوتبالیست‌ها اهدا شود، همان بهتر که توجهی به قهرمانان نشود و مراسم‌های انیچنینی هم برای آنها برگزار نشود.