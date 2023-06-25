افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان بدون تکمیل قطعه ۷ معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از آزاد راه شیراز – اصفهان، تعجیل در افتتاح این پروژه بدون تکمیل قطعه ۷ را اشتباهی محرز و خطایی بزرگ برشمرد و بیان کرد: ضمن تشکر از مسؤولان وزارت دفاع که برای تکمیل آزادراه، عزمی جدی دارند، باید این واقعیت را بپذیریم که تعجیل در افتتاح این پروژه بدون رعایت استانداردهای لازم، خطرات بسیاری را متوجه مردم می‌کند.

او افزود: ما می‌توانیم در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان فارس، آزادراه شیراز اصفهان را افتتاح تا آن را به نام خود ثبت کنیم؛ اما به چه قیمتی؟ به قیمت جان مردم؟! به اعتقاد بنده این کار بی معنا است.

عزیزی تصریح کرد: قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان حتماً باید با رعایت استانداردهای آن همچون علائم راهنمایی و رانندگی، گاردریل ها، روشنایی و هر آنچه برای ایمنی یک جاده نیاز است، تکمیل شود تا بتوانیم آن را به بهره برداری برسانیم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیران استان نیز در افتتاح این پروژه نباید عجله کرده و فکر کنند این کار به سودمند است چراکه حفظ جان مردم در اولویت است.

عزیزی با بیان اینکه هشدارهای لازم را در خصوص افتتاح عجولانه این آزادراه به مسؤولان گوشزد کرده‌ایم، گفت: مردم یک آزادراه ایمن و استاندارد با ورودی مناسب به شهر شیراز، انتظار دارند و این خواسته برحقی است.