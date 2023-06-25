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۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

نماینده شیراز و زرقان در مجلس:

افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان بدون تکمیل قطعه ۷ معنا ندارد

افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان بدون تکمیل قطعه ۷ معنا ندارد

شیراز- نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، افتتاح آزادراه شیراز- اصفهان بدون تکمیل قطعه هفت این آزاد راه را بی معنا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از آزاد راه شیراز – اصفهان، تعجیل در افتتاح این پروژه بدون تکمیل قطعه ۷ را اشتباهی محرز و خطایی بزرگ برشمرد و بیان کرد: ضمن تشکر از مسؤولان وزارت دفاع که برای تکمیل آزادراه، عزمی جدی دارند، باید این واقعیت را بپذیریم که تعجیل در افتتاح این پروژه بدون رعایت استانداردهای لازم، خطرات بسیاری را متوجه مردم می‌کند.

او افزود: ما می‌توانیم در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان فارس، آزادراه شیراز اصفهان را افتتاح تا آن را به نام خود ثبت کنیم؛ اما به چه قیمتی؟ به قیمت جان مردم؟! به اعتقاد بنده این کار بی معنا است.

عزیزی تصریح کرد: قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان حتماً باید با رعایت استانداردهای آن همچون علائم راهنمایی و رانندگی، گاردریل ها، روشنایی و هر آنچه برای ایمنی یک جاده نیاز است، تکمیل شود تا بتوانیم آن را به بهره برداری برسانیم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیران استان نیز در افتتاح این پروژه نباید عجله کرده و فکر کنند این کار به سودمند است چراکه حفظ جان مردم در اولویت است.

عزیزی با بیان اینکه هشدارهای لازم را در خصوص افتتاح عجولانه این آزادراه به مسؤولان گوشزد کرده‌ایم، گفت: مردم یک آزادراه ایمن و استاندارد با ورودی مناسب به شهر شیراز، انتظار دارند و این خواسته برحقی است.

کد مطلب 5819333

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    نظرات

    • IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
      0 0
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      قبول نکنید چون دیگه درست نمیشه ، همین الان با هزینه کمتر تمامش کنید ، اگه سرد شد دیگه شده
    • بهار جاوید IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
      3 0
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      تو رو خدا عجله نکنید در افتتاح کردن بفکر روشنایی در شب علائم و تابلوهای هشدار و حداقل تست کردن جاده و معایب آن باشید که خدای ناکرده اتفاقی برای کسی نیفته حالا یک ماه یا یک سال تعویق بخداااااا می ارزد به جان یک کودک یا یک آدم سالم که معلول نشود

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