به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای پایداری اعلام کرد، این جشنواره با هدف حضور هنرمندان جوان خلاق در عرصه هنر پوستر مقاومت و پایداری و توسعه و ترویج هنر مقاومت در عرصه گرافیک بین هنرمندان نسل سوم برگزار شد.

بیش از 77 اثر از 65 هنرمند گرافیست به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند که 15 اثر آن متعلق به استادان برجسته گرافیک از جمله ابراهیم حقیقی، مرتضی گودرزی، کوروش پارسانژاد و مصطفی اسدالهی بود.

مراسم اختتامیه این جشنواره همراه با ویژه برنامه متنوع فرهنگی و همچنین اهدای جوایز به نفرات برگزیده، روز 20 آبان ماه از ساعت 16 تا 18 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.