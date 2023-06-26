طرح هادی ۱۴ روستا در شهرستان کیار در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل امینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پارسال ۲۹۱ جلد سند شهری و ۱۱۴ سند روستایی در شهرستان کیار صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۹۷ جلد سند شهری و ۳۱۵ جلد سند روستایی صادر شود.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستان کیار انجام شد، گفت: طرح هادی پنج روستا در این شهرستان مورد بازنگری قرار گرفت.



امینی تصریح کرد: پارسال ۲۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع از معابر هفت روستا با ۱۹۲ تُن قیر رایگان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان آسفالت شد.



امینی با اشاره به اینکه امسال دهیاران ۱۳ روستا اعلام آمادگی کرده‌اند که ۸۰ هزار مترمربع از معابر خود را از محل دریافت قیر رایگان آسفالت کنند، گفت: مقدمات این امر در دست انجام است.



وی با بیان اینکه امسال طرح هادی روستایی در ۱۴ روستا در حال انجام است، عنوان کرد: از ۱۴ روستا طرح هادی هشت روستا به پایان رسیده و ۱۰ روستا برای بازنگری معرفی شده است.