  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷

مدیر بنیاد مسکن شهرستان کیار:

طرح هادی ۱۴ روستا در شهرستان کیار در حال انجام است

طرح هادی ۱۴ روستا در شهرستان کیار در حال انجام است

شهرکرد- مدیر بنیاد مسکن شهرستان کیار گفت: در سال جاری طرح هادی ۱۴ روستای شهرستان کیار در حال انجام است که طرح هشت روستا به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل امینی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پارسال ۲۹۱ جلد سند شهری و ۱۱۴ سند روستایی در شهرستان کیار صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۹۷ جلد سند شهری و ۳۱۵ جلد سند روستایی صادر شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستان کیار انجام شد، گفت: طرح هادی پنج روستا در این شهرستان مورد بازنگری قرار گرفت.

امینی تصریح کرد: پارسال ۲۷ هزار و ۴۰۰ مترمربع از معابر هفت روستا با ۱۹۲ تُن قیر رایگان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان آسفالت شد.

امینی با اشاره به اینکه امسال دهیاران ۱۳ روستا اعلام آمادگی کرده‌اند که ۸۰ هزار مترمربع از معابر خود را از محل دریافت قیر رایگان آسفالت کنند، گفت: مقدمات این امر در دست انجام است.

وی با بیان اینکه امسال طرح هادی روستایی در ۱۴ روستا در حال انجام است، عنوان کرد: از ۱۴ روستا طرح هادی هشت روستا به پایان رسیده و ۱۰ روستا برای بازنگری معرفی شده است.

کد مطلب 5820839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها