به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار جمعی از علمای اهل سنت هندوستان که در قم برگزار شد، با اشاره به اینکه هند را یک کشور بسیار بزرگ در عالم شرق می‌دانیم، اظهار کرد: هند باید جایگاه بزرگ خود را در جهان احراز کند.

وی با بیان اینکه جامعه مسلمانان هند را قطب بزرگی در جهان اسلام می‌دانیم، مطرح کرد: مسلمانان هند باید نقش بزرگی در پیشبرد اهداف وحدت اسلامی ایفا کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه اهمیت جامعه اسلامی در هند مشخص است، عنوان کرد: باید مسیر روابط مسلمانان جمهوری اسلامی با هند مستمر باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه روابط جمهوری اسلامی ایران با هند خوب است، خاطرنشان کرد: سفرهای این چنینی به جمهوری اسلامی نیز تأثیرات بسیاری بر استحکام این روابط دارد.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه دولت هند باید به جامعه مسلمانان هند توجه لازم را داشته باشد، تصریح کرد: به عنوان علمای دین در حوزه بر ضرورت توجه بیش‌تر به مطالبات جامعه اسلامی هند تأکید داریم.

وی ادامه داد: به تمام کشورهایی که مسلمانان در آن حضور دارند، اعتماد می‌دهیم که حضور مسلمانان در جهت تقویت و استحکام بیش‌تر دولت‌ها است.

تدریس ۲۰۰ رشته در حوزه علوم اسلامی در قم

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه قم امروز یک محور بزرگ علمی و معرفتی در ایران و جهان اسلام است، یادآور شد: هم‌اکنون در قم بیش‌از ۱۰۰ هزار نفر از سراسر ایران و بیش از ۱۰۰ کشور جهان در علوم اسلامی تحصیل می‌کنند. بیش از ۲۰۰ رشته در حوزه علوم اسلامی در شهر قم تدریس می‌شود.

آیت الله اعرافی افزود: اقتصاد اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه و اصول، فلسفه، کلام، قرآن و حدیث، تاریخ و … ازجمله این رشته‌ها هستند و بیش از ۳۰۰ مدرسه و مؤسسه علمی و تحقیقی در عرصه علوم اسلامی در قم فعال است، ابراز کرد: همچنین بیش از ۱۰۰ مجله در علوم و معارف گوناگون اسلامی در قم تولید و منتشر می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه روزانه صدها کتاب و مقاله به زبان‌های مختلف در قم تولید و منتشر می‌شود، اظهار داشت: روزانه بیش از ۲ هزار کلاس درس در حوزه علوم اسلامی در قم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه قم در ۱۰۰ سال اخیر توسعه مرزهای علوم اسلامی به مرزهای گوناگون را داشته است، مطرح کرد: حوزه علمیه قم نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای اسلام با نگاه غربی و نقد این نگاه را نیز دنبال می‌کند.

اسلام را یک دین اجتماعی و سیاسی می‌دانیم

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه از ویژگی‌های قم، تولید قوانین و مقررات اسلام برای نظام اسلامی است، عنوان کرد: اسلام را یک دین اجتماعی و سیاسی و دارای الگوهای سیاسی و اجتماعی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه قم در دهه‌های اخیر از مناظرات مذهبی و اختلافات مذهبی عبور کرده است، خاطرنشان کرد: قم به اسلام به عنوان یک دین تمدنی بزرگ می‌اندیشد.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه باید نظامات آموزشی خود را فرامذهبی تعریف کنیم، تصریح کرد: قم این پیام را به مراکز مذهبی بزرگ دنیا از جمله الازهر مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه امروز در شصتمین سالگرد نهضت امام خمینی (ره) قرار داریم، یادآور شد: پیام اسلامی و تمدنی که ۶۰ سال قبل از قم برخاست به نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت برای رهایی فلسطین تبدیل شد و این پیام از قم و مدرسه فیضیه اعلام شد.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه در تقریب نظر ما بر این است که اساس آرمان مسلمانان در تجدید تمدن اسلامی است، بیان کرد: این آرمان بزرگ است که در درون آن تقریب شکل می‌گیرد و سخن انقلاب اسلامی این است که بیش از یک میلیارد و نیم جمعیت مسلمان با سرمایه‌های عظیم انسانی و معادن و ذخایر باید جایگاه ویژه‌تری در دنیا داشته باشند.

سخن جمهوری اسلامی، عزت و عظمت جهان اسلامی است

وی با بیان اینکه ملت مسلمان ایران و انقلاب اسلامی در کنار مسلمانان مظلوم بدون در نظر گرفتن مذهب آن‌ها بوده است، ابراز کرد: ما برای نجات مسلمانان بوسنی، فلسطین و افغانستان خون داده‌ایم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه سخن جمهوری اسلامی، عزت و عظمت جهان اسلامی است، اظهار داشت: این راه توسط امام خمینی (ره) آغاز و با رهبری مقام معظم رهبری ادامه خواهد یافت.

وی افزود: حتی اگر از عربستان نیز در این مسیر و حمایت از فلسطین درخواست همراهی ببینیم قطعاً با آن‌ها نیز همراه خواهیم شد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه اگر تمام کشورهای اسلامی یک ماه علیه اسرائیل در مجامع بین المللی قیام کنند، کار اسرائیل تمام خواهد شد، مطرح کرد: تمام عالم اسلام بدون هیچ مجامله‌ای باید بگویند در اسرائیل، میان فلسطینیان اصیل رفراندوم برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه از رابطه علمی با مسلمانان هند استقبال می‌کنیم، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات، پیشرفت‌های فراوانی داشته است که این پیشرفت‌ها شامل حال حوزه‌های علمیه نیز بوده است.