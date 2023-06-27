تمرین تیم ملی والیبال در فرانکفورت/ شاگردان عطایی ریکاوری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری چهار مسابقه در هفته دوم لیگ ملت‌ها به شهر روتردام هلند رفته بود، روز دوشنبه پنجم تیر به منظور برگزاری اردوی یک هفته‌ای راهی فرانکفورت آلمان شد.

ملی‌پوشان پس از سفری هفت ساعته به فرانکفورت رسیدند و امروز سه‌شنبه پس از صرف صبحانه از هتل دابل‌تری فرانکفورت راهی سالن بدنسازی ۷۱۱ شدند تا نخستین تمرین وزنه تیم ملی در این شهر با حضور تمام بازیکنان برگزار شود.

این تمرین که برای ریکاوری بازیکنان از سفر ۷ ساعته روز گذشته بود، از ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز و تا ساعت ۱۱ ادامه داشت.

در این تمرین ملی پوشان ابتدا به تمرینات کششی پرداختند و سپس زیر نظر یاناس، مربی بدنساز تیم ملی وزنه زدند.

برخی از حاضران در سالن بدنسازی که علاقمند و دنبال کننده ورزش والیبال ایران بودند از ملی‌پوشان درباره نتایج مسابقات لیگ ملت‌ها و برنامه تیم در هفته آتی پرسیدند.

گفتنی است نخستین تمرین توپی تیم ملی در این شهر نیز عصر امروز برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان تا پایان مدت اقامت یک هفته‌ای خود در فرانکفورت هر روز تمرین خواهند داشت و سپس عازم آمریکا می‌شوند تا آماده دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها شوند.