به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک و تهنیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم؛

با کمال خرسندی، صمیمانه‌ترین مراتب تبریک و تهنیت خود را به یُمن فرارسیدن عید سعید قربان، به جنابعالی و همکاران محترم‌تان ابراز می‌نمایم.

امیدوارم در پرتو برکات این عید خجسته، با اتکال به خداوند سبحان و بهره‌گیری از تعالیم انبیا الهی، شاهد اتحاد و انسجام روزافزون میان ملت‌های اسلامی و استقرار صلح و امنیت جهانی باشیم.

رجاء واثق دارم؛ مساعی مشترک و تعامل حداکثری میان پارلمان‌های کشورهای اسلامی به عنوان یک ضرورت، اهمیت ویژه‌ای در مقابله با چالش‌های فراروی دنیای اسلام دارد.

فرصت را مغتنم شمرده؛ از خداوند متعال موفقیت و بهروزی جنابعالی و عزت و سرافرازی امت بزرگ اسلامی را مسئلت می‌نمایم.