صنعت برق یزد آماده تأمین برق مراکز برگزاری کنکور سراسری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی، ظهر دوشنبه در نشست آمادگی بیشتر برای برگزاری کنکور سراسری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه در ۱۰ شهرستان استان با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق استان و نمایندگان امور دیسپاچینگ و مخابرات، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، دفتر فنی انتقال و امور انتقال مرکز، جنوب و شمال شرکت برق منطقه‌ای یزد به اقدامات شرکت برای تأمین برق محل برگزاری آزمون اشاره کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را آمادگی کامل و خدمت‌رسانی بی‌وقفه صنعت برق استان برای تأمین برق بدون اختلال مراکز برگزاری کنکور سراسری عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش دما و تداوم گرمای هوا در استان، به‌منظور رفاه حال و حفظ تمرکز داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۲، در تمامی حوزه‌های برگزاری کنکور سراسری در ۱۰ شهرستان استان آمادگی کامل تأمین برق وجود دارد.

رضایی تصریح کرد: هم‌زمان با برگزاری کنکور سراسری، تمامی بخش‌های صنعت برق استان یزد، از ساعت ۵ صبح تا ۶ بعد از ظه روزهای آزمون، ضمن استقرار کلیه‌ی اکیپ‌های عملیاتی و تعمیراتی شرکت برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان با تجهیزات کامل، در تمامی ایستگاه‌های تغذیه‌کننده محل برگزاری آزمون، حافظ آرامش فکری آینده‌سازان کشور عزیزمان خواهند بود.